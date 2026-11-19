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Компанії SoftConstruct і BetConstruct, пов'язані з міжнародними власниками бренду Vbet, продовжують працювати на російському гральному ринку. Водночас український бізнесмен Артур Гранц, якому приписують фактичний вплив на Vbet в Україні, юридично не фігурує серед власників компанії.

Про це повідомив журналіст Євген Плінський у своєму Telegram-каналі. За його даними, SoftConstruct і BetConstruct належать вірменським підприємцям Вігену та Ваге Бадалянам, які також є власниками міжнародних прав на торговельну марку Vbet через компанію SC IP LIMITED, зареєстровану на острові Джерсі.

Плінський звертає увагу, що Бадаляни формально вийшли з української частини Vbet наприкінці 2022 року після появи інформації про їхню діяльність у Росії та зв'язки з російською владою. Їх замінив Рудольф Погосян, якого журналіст називає довіреною особою братів та Артура Гранца.

За версією Плінського, така зміна формальних власників не означає, що зв'язки з попередніми учасниками бізнесу були повністю розірвані. Це також ставить питання про те, наскільки прозорою є структура власності українського грального оператора.

Нагадаємо, Фінмоніторинг заблокував рахунки VBet та Pin-UP. Блокування відбулось на підставі ч.3 статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.

Однак згодом стало відомо, що компанії Vbet та Pin-UP, які підозрюють у зв’язках із росіянами, зовсім скоро можуть легально розблокувати свої арештовані активи на 3 мільярда гривень.

Пізніше суд відмовив «VBET Україна» Артура Гранца у призупиненні санкцій. Компанія намагалася призупинити рішення регулятора до розгляду основного позову, посилаючись на можливі ризики для своєї діяльності.

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