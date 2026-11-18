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Повторні аукціони із продажу конфіскованого державою ТОВ «Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат» (ДГЗК) і заводу «Мотордеталь-Конотоп» не відбулися через відсутність покупців.

Згідно з даними системи «Прозорро.Продажі», Навіть зниження стартової ціни на ДГЗК вдвічі порівняно з першими торгами місяць тому — до 912,29 мільйона гривень (без ПДВ) — не привабило інвесторів. Третій аукціон з продажу ДГЗК заплановано на 21 грудня 2026 року. Торги проведуть у форматі гібридного голландського аукціону на пониження ціни, де початкова вартість відповідатиме стартовій сумі других торгів.

Демуринський ГЗК раніше належав підсанкційному російському мільярдеру Михайлу Шелкову, який постачав титанову продукцію підприємствам російського оборонно-промислового комплексу. Вищий антикорупційний суд України стягнув актив у дохід держави у вересні 2024 року.

Аналогічно завершився і повторний аукціон із продажу пулу активів ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» (100% частки підприємства та права вимоги до нього), конфіскованих рішеннями ВАКС у серпні 2023-го та вересні 2025 років, він належав підсанкційному сенатору Ради Федерації рф Сергію Калашнику. Попри зниження початкової ціни вдвічі — до 207,75 мільйона гривень (без ПДВ), заявок на участь не надійшло. Третю спробу продати завод також призначили на 21 грудня за процедурою голландського аукціону.

Джерело: Прозорро.Продажі.

Аукціонна комісія Фонду державного майна України встановила стартову ціну в 278,5 млн грн та розробила умови продажу державної 100% частки статутного капіталу ТОВ «Мотордеталь-Конотоп».

Підприємство було передане в управління ФДМУ рішенням Вищого антикорупційного суду у 2023 році. До того ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» належав підсанкційному сенатору Ради Федерації РФ країни-агресора Сергію Калашнику.

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