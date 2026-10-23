Працівники Volkswagen погрожують страйком із січня через скасування угод — TimesLIVE

У Ганновері, Німеччина, профспілка IG Metall заявила про можливість страйків на підприємствах Volkswagen із січня, якщо автовиробник до кінця жовтня не відкличе повідомлення про припинення дії трудових угод. Про це повідомляє TimesLIVE.

Ультиматум профспілки

Головний переговорник IG Metall Торстен Грегер заявив, що компанії дали час до кінця жовтня для скасування цього рішення. За його словами, інакше буде запущено масштабний процес, який відкриє шлях до промислових акцій у Volkswagen.

Чинне перемир’я між сторонами виключає страйки до 1 січня. Грегер наголосив, що керівництву Volkswagen варто врахувати цю дату.

Конфлікт загострився після того, як Volkswagen минулого місяця припинив дію майже всіх трудових угод із працівниками в Німеччині. Це означає, що давні стандарти праці, зокрема щодо робочого часу та оплати відпусток, мають бути предметом нових переговорів.

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Скорочення та замороження зарплат

Профспілка звинувачує німецького автовиробника у відмові від зобов’язань, взятих у межах важливої угоди наприкінці 2024 року. Volkswagen зі свого боку заявляє, що розглядає всі доступні способи скоротити витрати та зберегти конкурентоспроможність.

Компанія планує скоротити 100 тисяч робочих місць і може закрити до чотирьох заводів у Німеччині. Це може стати найбільшою реструктуризацією в історії Volkswagen на тлі конкуренції з боку китайських виробників, мільярдних витрат через мита та дорогого переходу на електромобілі.

Рада працівників Volkswagen також заявила, що правління компанії планує заморозити зарплати 660 тисяч працівників у всьому світі до 2030 року. Переговори щодо зарплат у Німеччині мають початися не пізніше початку грудня, тоді як IG Metall закликає розпочати їх 24 листопада.

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