Представники бізнесу Франції проведуть кризову зустріч з урядом — France 24

19 жовтня 2026 року представники французької бізнес-спільноти мають провести кризову зустріч з урядом Франції після масового мародерства під час протестів минулими вихідними. Про це повідомило France 24.

Реакція роздрібної торгівлі

У матеріалі йдеться, що пограбування під час протестів були поширеними. На цьому тлі представники бізнесу збираються на кризові консультації з владою, а французька роздрібна торгівля зазнає наслідків заворушень та мародерства.

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Побоювання туризму і ринків

Туристичний сектор Франції, за даними видання, побоюється зниження бронювань на зимовий відпочинок. Такі побоювання France 24 наводить поряд із повідомленням про події протестів минулих вихідних і проблеми роздрібної торгівлі.

Водночас трейдери, які працюють з облігаціями та валютами, продають французькі боргові папери й євро. Видання повідомляє про ці операції фінансового ринку одночасно з кризовою зустріччю бізнесу та занепокоєнням туристичної галузі.

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