Прем’єр Таїланду доручив переглянути прогноз ВВП — Bangkok Post

Прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул доручив Управлінню Національної ради з економічного та соціального розвитку переглянути прогноз зростання ВВП країни після поліпшення ключових економічних показників. Як повідомляє Bangkok Post, глава уряду заявив, що цьогорічне зростання економіки точно перевищить попередню оцінку на рівні 2,1%.

Інвестиції та експорт

За словами Чарнвіракула, обсяг іноземних інвестицій у першому півріччі вже був на 30% вищим, ніж за весь минулий рік. Експорт, за його даними, зріс більш ніж на 20%, а в окремі періоди темпи зростання наближалися до 25%.

Прем’єр також вказав на зростання зайнятості та надходжень від корпоративного податку й податку на доходи фізичних осіб. На його думку, урядові стимулювальні заходи допомогли активізувати обіг коштів в економіці.

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Перегляд оцінки

Чарнвіракул повідомив, що перегляд методів розрахунку, даних і припущень Національної ради з економічного та соціального розвитку засвідчив поліпшення оцінки. Уточнений прогноз іще опрацьовують після консультацій із Торговою палатою Таїланду, Федерацією тайської промисловості та іншими бізнес-групами.

За словами прем’єра, темпи економічного зростання важливі для довіри інвесторів, оскільки сприйняття Таїланду як країни з низькими темпами розвитку може обмежувати інвестиційні можливості. Він також наголосив, що країна має конкурувати за інвестиції завдяки робочій силі, транспортній інфраструктурі, логістиці, внутрішньому ринку та регіональним виробничим ланцюгам, а не лише дешевій праці чи електроенергії.

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