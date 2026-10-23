Президент Трамп скасував частину мит на товари з Канади — Deutsche Welle

Президент США Дональд Трамп скасував частину мит, запроваджених щодо Канади на тлі економічної суперечки між двома країнами. Білий дім у п’ятницю повідомив, що зміни набудуть чинності 30 жовтня, передає Deutsche Welle.

Яких товарів стосуються зміни

Послаблення тарифів стосуватиметься листової фанери, деяких паперових виробів, окремих видів машин і холодильного обладнання.

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Контекст торговельної суперечки

Економічна суперечка США з Канадою загострилася влітку. Тоді Трамп запровадив 50-відсоткове мито на деякі канадські товари, а спір між країнами досяг піку.

Рішення ухвалили напередодні проміжних виборів у США, коли Республіканська партія Трампа намагається зберегти контроль над Конгресом. Кандидатка від республіканців у важливих перегонах до Сенату заявила, що лобіювала скасування мит на канадську продукцію.

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