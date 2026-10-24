Президент Трамп заявив про близькість тарифної угоди з Мексикою — The Rio Times

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати дуже близькі до тарифної угоди з Мексикою. Міністр економіки Мексики Марсело Ебрард перебував у Вашингтоні для продовження консультацій, повідомляє The Rio Times.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум 20 жовтня також сказала, що сторони наблизилися до домовленості, але мають невирішені питання. За її словами, Мехіко прагне максимально знизити американські мита на автомобілі, сталь та алюміній, а також уникнути запровадження нових тарифів.

Чинні тарифи

Наразі США застосовують 50-відсоткові мита на сталь та алюміній із Мексики і 25-відсоткове мито на автомобілі, за деякими винятками. За даними видання, мексиканська сторона домагається ставок на рівні 15% або нижче для автомобілів та пропонує механізм, який враховував би комплектуючі, вироблені в усіх трьох країнах угоди USMCA — США, Мексиці та Канаді.

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Шейнбаум наголосила, що Мексика не погоджуватиметься на умови, які суперечать її конституції та законам або можуть зашкодити національній економіці й зайнятості. Ебрард у зверненні з Вашингтона заявив, що переговори зі США просуваються.

Торгівля між США і Мексикою

Трамп пов'язує можливу угоду зі скороченням торговельного дефіциту США з Мексикою. За даними Бюро перепису населення США, у 2025 році американський експорт товарів до Мексики становив 337,3 млрд доларів, а імпорт — 534,3 млрд доларів. Таким чином, дефіцит у торгівлі товарами сягнув 197 млрд доларів.

У січні—серпні 2026 року дефіцит США в торгівлі товарами з Мексикою становив 155,9 млрд доларів: експорт дорівнював 263,5 млрд доларів, а імпорт — 419,3 млрд доларів. Остаточні умови потенційної тарифної угоди сторони поки не оприлюднили.

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