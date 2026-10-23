Президент Трамп заявив, що Канада прагне торгової угоди зі США — Channel NewsAsia

Президент США Дональд Трамп заявив, що Канада активно працює над укладенням торговельної угоди зі Сполученими Штатами. Про це повідомляє Channel NewsAsia. Під час спілкування з журналістами в Білому домі 23 жовтня він також сказав, що США мають усі карти в цих переговорах.

Реакція Канади

Речник Домініка Леблана, канадського міністра, відповідального за торгівлю зі США, відмовився коментувати заяву американського президента.

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Торговельне протистояння

США та Канада перебувають у торговельному протистоянні після зриву переговорів у серпні. Це спричинило запровадження нових мит і заходів у відповідь по обидва боки кордону.

Зрив перемовин поглибив розбіжності між давніми союзниками, які взаємно звинувачували одне одного в невдачі переговорів. Прем’єр-міністр Канади Марк Карні закликав до подальшого віддалення країни від її найбільшого торговельного партнера та поставив під сумнів життєздатність Угоди між США, Мексикою та Канадою.

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