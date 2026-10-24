Президентка Шейнбаум оголосила про 20 промислових парків у Мексиці — Mexico News Daily

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум оголосила про введення в дію 20 нових промислових парків у межах економічної та промислової стратегії Plan México. Із запуском цих об’єктів загальна кількість промислових парків, завершених після старту програми в січні 2025 року, сягнула 40, повідомляє Mexico News Daily.

Шестирічний план передбачає створення 100 промислових парків, отже наразі завершено 40% запланованих об’єктів. Інвестиції в останні 20 парків, за даними видання, оцінюють у суму від 670 млн до 763 млн доларів США.

Розташування нових об’єктів

Нові промислові парки розміщені у восьми федеральних одиницях і 17 муніципалітетах: у штатах Нижня Каліфорнія, Коауїла, Нуево-Леон, Мехіко, Агуаскальєнтес, Гуанахуато та Керетаро, а також у місті Мехіко. Проєкти розподілені між чотирма стратегічними коридорами. Найбільше їх зосереджено поблизу північного кордону країни та в регіоні, пов’язаному з міжнародним аеропортом імені Феліпе Анхелеса.

Десять із 20 нових парків розташовані у штатах Коауїла та Нуево-Леон. Їхня сукупна площа становить 4,6 млн квадратних метрів, а потужностей має вистачити приблизно для 175 компаній.

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Робочі місця та інвестиції

Шейнбаум заявила, що нові об’єкти потенційно можуть створити 32 127 робочих місць. Усі 20 парків уже мають компанії-резиденти та працюють у секторах електроніки, виробництва медичних пристроїв, логістики й електронної комерції.

Президент ради директорів Мексиканської асоціації приватних промислових парків Девід О’Доннелл зазначив, що така інфраструктура допомагає залучати капітал, зміцнювати ланцюги постачання та поєднувати працівників, постачальників, університети, громади й ринки. За його словами, асоціація та її учасники планують інвестувати цього року 4,6 млрд доларів у розвиток промислової інфраструктури.

Загалом 40 парків, створених 26 компаніями промислової нерухомості у 14 штатах, представляють понад 1,4 млрд доларів інвестицій і більш як 8,2 млн квадратних метрів промислової інфраструктури.

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