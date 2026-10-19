Прямі збитки українського бізнесу від атак рф у 2026 році сягнули $7,7 мільярда

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Прямі збитки українського бізнесу внаслідок російських збройних атак у 2026 році досягли 7,7 млрд доларів США. За словами Прем’єр-міністра Сергія Корецького, ворожими ударами знищено або пошкоджено понад 1 млн кв. м виробничих, логістичних та складських приміщень по всій країні.

Для підтримки підприємців уряд реалізує низку антикризових заходів, зокрема надає приміщення для релокації та роззосередження потужностей.

Крім того, на програму пільгового кредитування «Доступні кредити 5-7-9%» у держбюджеті виділено 18 млрд грн (понад $435 млн), а також запроваджено державну систему часткової компенсації збитків для суден, що заходять в українські порти без міжнародного страхування.

Джерело: BBC Україна.

Російський обстріл в ніч проти 19 жовтня пошкодив виробничі потужності українського бренду одягу та аксесуарів Harvest clothing. Під час атаки співробітники компанії перебували в укриттях, тому серед персоналу ніхто не постраждав.

Торговельний центр Cosmo Multimall у Києві зазнав масштабних руйнувань унаслідок російської атаки в ніч проти 19 жовтня. На оприлюднених кадрах об’єкт виглядає зруйнованим.

Додамо, що унаслідок нічної балістичної атаки рф 19 жовтня обладнання та інфраструктура одного з датацентрів компанії «Датагруп» повністю вийшли з ладу.

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