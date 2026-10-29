В Індії фінтех-компанія Pine Labs у другому кварталі збільшила консолідований прибуток більш ніж у шість разів — до 385,7 млн рупій, або близько $4,05 млн. За рік до цього показник становив 59,7 млн рупій. Акції компанії подорожчали майже на 6%, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Виручка зросла на 24%

Виручка Pine Labs від операційної діяльності у кварталі, що завершився у вересні, зросла на 24% — до 8,06 млрд рупій. Найбільший за виручкою напрям компанії — платформа цифрової інфраструктури та транзакцій — наростив дохід на 20,8%. Цей сегмент переважно заробляє на передплатах і комісіях за транзакції.

Компанія також заявила про посилення попиту на платіжні термінали в сегменті середнього бізнесу. Кількість цифрових точок оформлення платежів у ньому збільшилася на 49% у річному вимірі.

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Операції понад 2 тис. рупій через UPI

В Індії понад 500 млн людей використовують Unified Payments Interface, або UPI, для розрахунків — від повсякденних покупок до придбання дорогих споживчих товарів. Pine Labs заявила, що може отримати вигоду від запропонованого урядом механізму стягнення з торговців комісії 0,4% за UPI-транзакції, що перевищують 2 тис. рупій.

За даними Pine Labs, майже дві третини валової вартості UPI-транзакцій компанії припадають на платежі понад 2 тис. рупій.

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