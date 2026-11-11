ПриватБанк продає активи в Буковелі за 3,6 млрд грн

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На аукціон виставили 100,86 га землі, 14 канатних доріг, комерційні приміщення та інфраструктуру курорту. Стартова ціна цього лота — 1,6 млрд грн.

Другим лотом продають готельний комплекс Radisson із додатковими будівлями та земельними ділянками.

Його стартова вартість — майже 1,96 млрд грн.

Майно перейшло у власність банку через погашення проблемних кредитів, виданих до його націоналізації.

Джерело: Прозорро.Продажі

Аукціон із продажу стадіону «Дніпро-Арена» та колишньої тренувальної бази ФК «Дніпро» знову не відбувся. Обидва об’єкти належать державному ПриватБанку.

Нагадаємо, Приватбанк продає з аукціону стадіон Дніпро-Арена.

Нагадаємо, в Україні відбувся перший земельний аукціон в рамках проєкту «Земельний банк».

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