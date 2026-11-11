+4° Київ +1° Варшава +21° Вашингтон
$ 45.38 € 50.34 zł 11.4
$ 45.38 € 50.34 zł 11.4
+4° Київ +1° Варшава +21° Вашингтон
Головне Бізнес

ПриватБанк продає активи в Буковелі за 3,6 млрд грн

UA NEWS 11 Листопада 2026 19:38
ПриватБанк продає активи в Буковелі за 3,6 млрд грн
0:00 / 0:00

На аукціон виставили 100,86 га землі, 14 канатних доріг, комерційні приміщення та інфраструктуру курорту. Стартова ціна цього лота — 1,6 млрд грн.

Другим лотом продають готельний комплекс Radisson із додатковими будівлями та земельними ділянками. 

Його стартова вартість — майже 1,96 млрд грн.

Майно перейшло у власність банку через погашення проблемних кредитів, виданих до його націоналізації.

Джерело: Прозорро.Продажі

Аукціон із продажу стадіону «Дніпро-Арена» та колишньої тренувальної бази ФК «Дніпро» знову не відбувся. Обидва об’єкти належать державному ПриватБанку.

Нагадаємо, Приватбанк продає з аукціону стадіон Дніпро-Арена.

Нагадаємо, в Україні відбувся перший земельний аукціон в рамках проєкту «Земельний банк».

Читай нас у
Завантажуй наш додаток