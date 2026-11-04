Приватні компанії США додали 86 тисяч робочих місць у жовтні — CNBC

Приватні компанії США у жовтні додали 86 тисяч робочих місць — стільки ж, скільки становила переглянута в бік зменшення оцінка за вересень. Показник трохи перевищив прогноз економістів, опитаних Dow Jones, які очікували 75 тисяч нових робочих місць, повідомляє CNBC з посиланням на звіт компанії ADP.

Найбільший приріст зайнятості

Найбільше робочих місць додали у торгівлі, транспорті та комунальних послугах — 39 тисяч. У секторах освіти й охорони здоров’я зайнятість зросла на 28 тисяч місць, а у сфері дозвілля та гостинності — на 19 тисяч.

У фінансовій сфері кількість робочих місць збільшилася на 15 тисяч, у будівництві — на 13 тисяч, у сфері інших послуг — на 10 тисяч. Водночас професійні та бізнес-послуги втратили 27 тисяч робочих місць, сектор природних ресурсів і видобувної промисловості — 8 тисяч, а інформаційні послуги — 2 тисячі.

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Динаміка оплати праці

Працівники, які змінили роботу, зафіксували річне зростання заробітків на 4,8%. Для всіх працівників базова оплата праці зросла на 3,2%, а валова оплата — на 4,7%. У працівників, які залишилися на попередньому місці роботи, оплата збільшилася на 3%.

Головна економістка ADP Нела Річардсон зазначила, що роботодавці всіх розмірів наймали працівників, а тих, хто переходив на нову роботу, приваблювали вищі базові зарплати, премії, понаднормова робота та більша кількість годин. Компанії з 50–499 працівниками додали 33 тисячі робочих місць, малі підприємства — 28 тисяч, а великі — 24 тисячі.

Звіт ADP передує щомісячним даним Бюро статистики праці США щодо зайнятості поза сільським господарством. Економісти, опитані Dow Jones, очікують, що цей показник у жовтні зріс на 59 тисяч після вересневого приросту на 29 тисяч.

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