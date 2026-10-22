Procter & Gamble збільшила продажі на 4% і перевершила прогнози — CNBC

Procter & Gamble у першому кварталі 2027 фінансового року наростила чисті продажі на 4% — до $23,3 млрд — та перевершила очікування аналітиків щодо виручки й прибутку. Попит на пральні засоби та товари для догляду за домом підтримав квартальні результати компанії, повідомляє CNBC.

Результати кварталу

Скоригований прибуток Procter & Gamble становив $2 на акцію, тоді як опитані LSEG аналітики очікували $1,88. Виручка компанії сягнула $23,3 млрд проти прогнозованих $22,8 млрд.

Чистий прибуток, що припадає на компанію, склав $4,73 млрд, або $1,97 на акцію. Роком раніше цей показник становив $4,75 млрд, або $1,95 на акцію. Без урахування витрат на реструктуризацію та інших статей прибуток дорівнював $2 на акцію.

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Оновлений прогноз продажів

На 2027 фінансовий рік Procter & Gamble підтвердила прогноз базового прибутку на акцію в діапазоні від $6,89 до $7,11. Водночас компанія підвищила очікування щодо сукупного зростання продажів до 2–4% у річному вимірі — раніше прогноз передбачав зростання на 1–3%.

Оновлення прогнозу враховує придбання вітамінної компанії Thorne, яке було завершене 1 жовтня. Після публікації звітності акції Procter & Gamble зросли на 2% на передринкових торгах.

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