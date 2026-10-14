Продажі моди й шкіряних виробів LVMH впали на 5% — Channel NewsAsia

У Китаї послаблення попиту на предмети розкоші позначилося на результатах LVMH: у третьому кварталі 2026 року органічні продажі підрозділу моди та шкіряних виробів групи знизилися на 5% у річному вимірі. Цей підрозділ об’єднує, зокрема, бренди Louis Vuitton і Dior, повідомляє Channel NewsAsia.

Результат нижчий за очікування

Падіння виявилося глибшим за прогноз аналітиків, які очікували зниження на 1,8% за три місяці до вересня. У попередньому кварталі ключовий для LVMH напрям уперше за два роки продемонстрував зростання.

Загалом органічні продажі LVMH у третьому кварталі зросли на 1% — до 18,5 млрд євро. Аналітики очікували зростання на 1,3%. Результат групи підтримали високий попит на ювелірні вироби та продажі в сегменті вибіркової роздрібної торгівлі, зокрема в мережі Sephora.

Фінансова директорка LVMH Сесіль Кабаніс заявила, що зміни макроекономічного фону для китайських споживачів відтерміновують відновлення, але не свідчать про структурні перешкоди для нього. За її словами, компанії просто потрібно більше часу.

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США частково компенсують спад у Китаї

Продажі LVMH в Азії без урахування Японії скоротилися на 5% у річному вимірі, насамперед через Китай. Водночас зростання продажів у США сповільнилося з 6% у другому кварталі до 5% у третьому. Дані Citibank також показали, що витрати на товари розкоші у США скорочувалися щонайменше на 4% упродовж кожного з останніх трьох місяців.

Продажі годинників і ювелірних виробів LVMH зросли на 6%, так само як і продажі підрозділу вин і спиртних напоїв Moët Hennessy. Компанія зазначила, що Dior має особливо високий попит на нові колекції готового одягу та шкіряних виробів дизайнера Джонатана Андерсона.

Аналітик Jefferies Джеймс Грзініч зазначив, що інцидент із позовом Louis Vuitton проти чайної мережі Molly Tea щодо порушення прав на торговельну марку, на його думку, міг суттєво вплинути на тенденції бренду в Китаї. Louis Vuitton критикували за претензії на дизайн чотирипелюсткової квітки, схожий на традиційні китайські мотиви. Кабаніс також повідомила, що одноразові логістичні проблеми погіршили квартальний показник Louis Vuitton приблизно на один відсотковий пункт.

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