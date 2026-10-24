Продажі солодощів на Геловін у США впали на 6,7% — Fortune

У США продажі солодощів до Геловіну за місяць, що завершився 17 жовтня, скоротилися на 6,7% у річному вимірі. Найбільше зниження зафіксували у сегменті великих і дуже великих упаковок, тоді як продажі малих пакетів із цукерками зростали, повідомляє Fortune з посиланням на NielsenIQ.

Покупці обирають менші упаковки

У середині вересня продажі солодощів уже були на 11,7% нижчими, ніж у той самий період торік. Це нівелювало передсезонне зростання, яке ринок спостерігав упродовж двох попередніх років.

Віцепрезидент NielsenIQ Кріс Костальї зазначив, що на попит впливають загальні витрати американців на пальне, житло, одяг і харчі. Станом на п'ятницю середня вартість галона звичайного бензину у США становила 4,29 долара — майже на 40% більше, ніж роком раніше.

За словами радниці дослідницької компанії Circana Саллі Лайонс Ваятт, споживачі через вищі ціни на продукти частіше роблять менші та частіші походи до супермаркетів і купують товари безпосередньо перед використанням. Вона припустила, що частина покупців може чекати ближче до Геловіну, перш ніж придбати солодощі.

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Ціни на цукерки зростають

За урядовими даними, станом на вересень ціни на цукерки та жувальну гумку у США за п'ять років зросли на 44%. Водночас усі харчові продукти, які американці купують для споживання вдома, подорожчали на 22,5%.

Наприклад, мережа дискаунтерів Aldi пропонувала набір Mars зі 135 одиниць, зокрема Milky Way, Trix і Snickers, за 19,87 долара. Це майже відповідає ціні набору з 250 одиниць, який споживачі купували п'ять років тому.

Одним із головних чинників подорожчання шоколаду стали ціни на какао. У січні 2025 року світова ціна какао сягнула рекордних 10 710 доларів за метричну тонну через несприятливу погоду в Західній Африці та спекулятивну торгівлю ф'ючерсами. У березні вона знизилася до 3241 долара за тонну, але навесні знову почала зростати.

Попит не пожвавився навіть на нешоколадні солодощі. За даними Nielsen, середня ціна желейних цукерок і льодяників упродовж дев'яти тижнів до 17 жовтня становила 6,08 долара за фунт — приблизно на 3% менше, ніж торік. Водночас Національна асоціація кондитерів заявила, що зберігає оптимізм щодо продажів у пік сезону Геловіну.

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