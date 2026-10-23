У Джидді, Саудівська Аравія, під час Саудівського конгресу з морської справи та логістики професор морської інженерії Вахід Самі Абу Шанаб запропонував інвестувати додаткові 10–20 млрд ріялів упродовж п’яти років у підвищення готовності стратегічних портів країни. Він наголосив, що це попередній сценарій планування, а не офіційна оцінка потреб галузі чи затверджений бюджет, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Інвестиції у порти та логістику

За даними видання, порти Саудівської Аравії мають 34 логістичні центри, зокрема 17 — в Ісламському порту Джидди. Їх підтримують інвестиції на понад 14 млрд ріялів, або $3,7 млрд. Програми також передбачають модернізацію контейнерних терміналів і збільшення перевантажувальних потужностей.

Зі слів Абу Шанаба, інвестиції включають понад 2 млрд ріялів на розвиток контейнерного термінала в порту Джубайль і початкові 1,6 млрд ріялів для четвертого контейнерного термінала в Ісламському порту Джидди. Інші проєкти охоплюють оновлення обладнання для обробки вантажів і ширше застосування сучасних операційних систем.

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Кіберзахист і резервні потужності

Експерт заявив, що розвиток портів має охоплювати не лише збільшення пропускної спроможності, а й резервні потужності та зв’язки з автомобільними дорогами, залізницею і логістичними вузлами. На його думку, це допоможе приймати раптове зростання обсягів перевезень і перенаправляти вантажі в разі порушень маршрутів.

Окрему увагу на конгресі приділили кіберзагрозам для портової інфраструктури. Абу Шанаб навів приклад кібератаки на міжнародну судноплавну групу Maersk у 2017 році, після якої компанія оцінила втрати від збоїв у роботі та системах у $200–300 млн. Він зазначив, що відмова цифрових систем, які керують контейнерами, графіками суден і кранами, може затримати вантажі, збільшити витрати на страхування та підірвати довіру клієнтів.

Порти під наглядом Saudi Ports Authority у 2025 році обробили близько 8,3 млн двадцятифутових еквівалентів контейнерів — на 10,58% більше, ніж роком раніше. Професор також закликав створити національну модель моделювання криз із використанням цифрових двійників і штучного інтелекту для перевірки реакції портів та ланцюгів постачання на закриття об’єктів або зміну морських маршрутів.

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