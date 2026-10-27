Профспілка UA Zensen у Японії вимагатиме підвищення зарплат на 6% — The Japan Times

У Японії одна з найбільших профспілкових груп UA Zensen планує домагатися підвищення загальної заробітної плати штатних працівників на 6% під час переговорів про оплату праці у 2027 році. Проєкт політики профспілки також передбачає збільшення базової зарплати на 4%.

Додаткові вимоги для працівників

Як повідомляє The Japan Times, UA Zensen має намір вимагати ще 1% підвищення для працівників компаній, де рівень оплати суттєво відстає від інших підприємств. Для працівників із неповною зайнятістю профспілка планує вимагати збільшення зарплати на 7%.

Цьогоріч UA Zensen домоглася підвищення зарплат на 4,72%. Організація представляє близько 1,97 млн працівників роздрібної торгівлі, ресторанного бізнесу, сектору матеріалів і сфери послуг, зокрема тих, хто працює неповний робочий день або за контрактом.

Розрив між компаніями

Представник UA Zensen заявив, що на переговорах щодо зарплат наступного року профспілка зосередиться на скороченні розриву між компаніями, які забезпечили суттєве підвищення оплати праці, та підприємствами, що відстають у цьому питанні.

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Віцепрезидент UA Zensen Такесі Мацуй сказав журналістам: «Реальні зарплати почали зростати по всій Японії, але з огляду на перспективи цін та економіки ми не вважаємо, що це стало стабільною тенденцією». Він також зазначив, що профспілка не вважає реальні зарплати працівників малих і середніх компаній такими, що вже стали позитивними.

Динаміка реальних доходів

Реальні зарплати японських працівників зростали вісім місяців поспіль до серпня, чому сприяли значне підвищення оплати праці в попередніх переговорах і послаблення інфляційного тиску. Водночас вартість життя залишається однією з головних політичних проблем для прем'єр-міністерки Санае Такаїті.

Пропозиція UA Zensen відповідає орієнтиру її федерації Rengo, яка також домагається підвищення зарплат приблизно на 6% наступного року.

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