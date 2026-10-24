Промислове виробництво Тайваню у вересні зросло на 19,17% — Taipei Times

У Тайвані промислове виробництво у вересні зросло на 19,17% у річному вимірі — до 140,76 пункту. Це стало 31-м поспіль місяцем зростання, повідомляє Taipei Times з посиланням на Міністерство економіки Тайваню.

Зростання виробництва

Підіндекс обробної промисловості, на який припадає понад 90% загального промислового випуску, зріс на 20,21% — до 143,31 пункту. У третьому кварталі промислове виробництво збільшилося на 21,95% проти аналогічного періоду минулого року, а підіндекс обробної промисловості — на 23,05%.

За перші дев'ять місяців року промислове виробництво Тайваню зросло на 20,53%, тоді як показник обробної промисловості додав 21,83%. У міністерстві пов'язали динаміку експортно орієнтованого сектору зі стійким світовим попитом на застосунки штучного інтелекту, високопродуктивні обчислювальні пристрої та хмарні послуги.

Попит на ШІ та електроніку

Випуск електронних компонентів зріс на 23,62%. Зростання забезпечили 12-дюймові напівпровідникові фабрики, компанії з пакування й тестування інтегральних схем, постачальники мікросхем пам'яті, розробники мікросхем і виробники підкладок для них.

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Виробництво комп'ютерної, електронної та оптичної продукції підскочило на 45,92% у річному вимірі. Міністерство пояснило це попитом на сервери для ШІ, комутатори, обладнання для перевірки напівпровідників і твердотільні накопичувачі. Для цього сегмента вересень став 39-м місяцем безперервного зростання.

Випуск машинобудівної продукції збільшився на 26,02%, оскільки постачальники напівпровідників встановлювали обладнання для розширення потужностей. Виробництво базових металів зросло на 1,39%, а автомобілів і автокомпонентів — на 2,35%, зокрема завдяки більшому випуску електричних легкових автомобілів і всюдиходів.

Прогноз на жовтень

Водночас виробництво хімічних матеріалів і добрив скоротилося на 4,29% через слабший попит та зниження випуску під час щорічного технічного обслуговування. У міністерстві очікують, що бум ШІ та сезон святкових покупок наприкінці року підтримуватимуть промисловість до кінця року, хоча геополітична напруга й торговельна політика великих економік залишаються чинниками невизначеності. Відомство прогнозує зростання виробництва в обробній промисловості в жовтні на 20,5–24,2% у річному вимірі.

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