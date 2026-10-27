Промислові прибутки Китаю у вересні зросли на 14,4% — CNBC

У Китаї прибутки великих промислових компаній у вересні зросли на 14,4% у річному вимірі, що стало найвищим темпом з червня. Про це з посиланням на офіційні дані повідомляє CNBC. За перші дев’ять місяців року промислові прибутки збільшилися на 15,5%.

Виробництво для ШІ підтримало прибутки

Зростанню сприяв бум виробництва, пов’язаного зі штучним інтелектом, який частково компенсував слабкий внутрішній попит. На початку року прибутки промислових підприємств повернулися до двозначних темпів зростання після помірного підвищення у 2025 році та трьох років поспіль зі спадом.

На динаміку також вплинули заходи Пекіна зі стримування цінових воєн у різних секторах і збільшення попиту на обладнання для штучного інтелекту. Світовий бум ШІ та вищі ціни на сировину на тлі війни в Ірані підвищили прибутки видобувних компаній, виробників чипів і постачальників сировини.

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Споживчий попит залишається слабким

Водночас виробники готової продукції стикаються зі зростанням вартості сировини та млявим внутрішнім попитом. Зростання прибутків у високотехнологічних секторах, зокрема у сферах ШІ та робототехніки, випереджає показники галузей, орієнтованих на споживачів: виробництва одягу, автомобілів і меблів.

Економіка Китаю у третьому кварталі зросла на 4,5% у річному вимірі, а за дев’ять місяців — на 4,6%. Роздрібні продажі у вересні збільшилися на 1,1%, лише незначно перевищивши слабкий показник серпня. Старша економістка Oxford Economics Шена Юе зазначила, що інвестиції у високотехнологічне виробництво та завантаження потужностей електронної промисловості залишаються стійкими, але загальні інвестиції та промислове завантаження є стриманими. За її оцінкою, слабкою ланкою лишається попит домогосподарств, на який впливає спад на ринку нерухомості.

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