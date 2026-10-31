Промисловий PMI Китаю в жовтні знизився до 49,3 пункту — Channel NewsAsia

У Китаї офіційний індекс ділової активності у виробничому секторі в жовтні знизився до 49,3 пункту проти 50,1 пункту у вересні. Це стало третім скороченням промислової активності за останні чотири місяці. Показник виявився нижчим за прогноз у 50,0 пункту, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на дані Національного бюро статистики КНР.

Попит на експорт і внутрішньому ринку

Активність заводів послабилася після охолодження закордонних замовлень, пов’язаних із різдвяним сезоном: частину таких замовлень оформили заздалегідь у вересні. На виробників також вплинуло ослаблення споживчих витрат після тривалих святкувань Національного дня Китаю на початку жовтня.

Субіндекси нових замовлень загалом і нових експортних замовлень у жовтні залишилися в зоні скорочення. Виробнича та закупівельна активність також перейшла зі зростання до скорочення. Аналітик Китайської федерації логістики та закупівель Чжан Ліцюнь заявив, що недостатній попит посилює тиск на економіку, і закликав політиків активізувати відповідні заходи.

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Невиробничий сектор перейшов до скорочення

Індекс ділової активності у невиробничому секторі, який охоплює послуги й будівництво, знизився з 50,2 пункту у вересні до 49,7 пункту в жовтні. Значення індексу понад 50 пунктів означає зростання активності, а нижче цієї позначки — її скорочення.

Водночас окремі високотехнологічні галузі демонстрували кращі результати. Індекси виробництва та нових замовлень у виробництві залізничного обладнання, суднобудуванні, виробництві аерокосмічного обладнання, комп’ютерної, комунікаційної та електронної техніки становили щонайменше 53 пункти. Компанії, пов’язані зі штучним інтелектом, також повідомляли про суттєве зростання прибутків, тоді як слабкий внутрішній попит і підвищення витрат тиснули на традиційних виробників та компанії, пов’язані з нерухомістю.

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