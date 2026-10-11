ПРООН попередила про потрійний удар по країнах, що розвиваються — The Guardian

Програма розвитку ООН (ПРООН) попередила, що країни, які розвиваються, зазнають одночасного тиску через енергетичну кризу, кліматичне явище Ель-Ніньйо та стрімке подорожчання державних запозичень. Напередодні щорічних зустрічей МВФ і Світового банку в Бангкоку, Таїланд, керівник ПРООН Олександр де Кроо закликав міжнародну спільноту до солідарності та скоординованих дій.

Ризик нового зростання бідності

Як повідомляє The Guardian, у доповіді ПРООН No Time to Recover ідеться про поєднання енергетичної, кліматичної та боргової криз. Ціни на нафту останніми тижнями знову перевищили 100 доларів за барель після відновлення бойових дій на Близькому Сході.

За оцінкою ПРООН, після початку війни в Ірані на початку року екстрені заходи урядів частково захистили до 130 мільйонів найбідніших людей у світі від повного впливу високих цін. Водночас ресурси держав для подальшого стримування подорожчання вичерпуються, тож дедалі більше урядів змушені дозволяти підвищенню цін позначатися на населенні.

Де Кроо заявив, що сукупність цих чинників може повернути в бідність десятки або навіть сотні мільйонів людей. За його словами, ситуація може погіршитися до весни, оскільки наразі не видно поліпшення ані щодо цін на паливо, ані щодо Ель-Ніньйо, ані на ринку облігацій.

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Дорогі кредити та скорочення видатків

У доповіді також зазначено, що найсильніший за, можливо, тисячу років прояв Ель-Ніньйо може спричинити масштабні неврожаї та підвищити ризик екстремальних погодних явищ. Паралельно глобальний розпродаж облігацій підвищує вартість фінансування для урядів країн, що розвиваються. Де Кроо зазначив, що нині вартість облігаційного фінансування для таких держав становить близько 9%.

Окреме дослідження організації Debt Justice показало, що країни з низькими доходами, які МВФ відносить до держав у стані боргових проблем або з ризиком їх виникнення, від 2019 року скоротили освітні бюджети в середньому на 8%. Їхні ширші державні видатки зменшилися на 2%.

ПРООН закликала багатосторонніх кредиторів, донорів і партнерів розширити доступ до доступного фінансування, щоб країни могли продовжувати підтримку найбільш уразливих домогосподарств. Де Кроо також нагадав про тимчасове призупинення виплат за боргами для країн, що розвиваються, яке держави G20 запроваджували під час пандемії Covid-19, та вказав на важливість заходів із забезпечення ліквідності.

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