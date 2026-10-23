Проведення фестивалю «B-Mall Fest 2026» у Києві скасовано з міркувань безпеки У Києві скасували фестиваль «B-Mall Fest» через загрозу безпеці

Організатори музично-розважального фестивалю B-Mall Fest ухвалили рішення скасувати захід, який мав відбутися 20–22 листопада 2026 року в ТРЦ Blockbuster Mall у Києві. Причиною стало суттєве загострення безпекової ситуації в столиці, посилення ворожих атак та нещодавні події поблизу місця проведення фестивалю.

Протягом багатьох місяців команда проєкту докладала всіх зусиль, щоб створити наймасштабнішу культурну подію осені. На трьох сценах фестивалю протягом трьох днів мали виступити понад 60 виконавців.

Візуали та фото для публікації: B-Mall Fest 2026 скасовано: офіційна позиція організаторів

Серед вже анонсованих артистів, чиї виступи чекала багатотисячна аудиторія: гурт «Антитіла», JAMALA, Jerry Heil, Original Enigma Voices (міжнародний хедлайнер), LAUD, BAH.ROMA, MONOKATE, СолоХа, Mr.Vel, KARYN, Mulenko, LADA та майбутні переможці конкурсу молодих виконавців «Музичного Батлу» створеного спільно з онлайн-медіа МУЗВАР.

Попри наявність на майданчику сертифікованого ДСНС укриття в підземному паркінгу, масштаб заходу та прогнозоване скупчення тисяч гостей щодня у поточних умовах створюють підвищену небезпеку, на яку організатори не хочуть наражати людей.

«Ми до останнього докладали всіх можливих зусиль та шукали варіанти, щоб провести фестиваль і дати киянам можливість зібратися разом ще цього року. Проте останні події у Києві та безпосередньо неподалік локації вкотре продемонстрували серйозні безпекові ризики. В умовах посилення ворожих атак ми не можемо і не будемо наражати на небезпеку глядачів, артистів, підрядників та нашу команду. Це надзвичайно складне рішення, але воно єдино можливе й відповідальне. Жодне шоу, жодна побудована сцена чи масштаби події не варті найменшого ризику для життя та здоров'я людей», - зазначив CEO B-Mall Fest Юрій Зейкан.

Звернення до учасників «Музичного Батлу»

Окрема увага та вдячність оргкомітету спрямована на десятки молодих виконавців, які готувалися до конкурсної програми фестивалю.

«Ми окремо звертаємося до кожного учасника та учасниці "Музичних Батлів". Ми знаємо, скільки сил, часу, ресурсів та надій ви вклали в підготовку. Нам щиро прикро, що цього року ми не зможемо реалізувати задумане на великій сцені. Ваш талант, енергія та бажання виступити на нашому фестивалі надзвичайно цінні для нас, і ми дякуємо кожному з вас за довіру та солідарність», - зазначають в оргкомітеті B-Mall Fest.

Команда B-Mall Fest висловлює глибоку вдячність всім партнерам: izibank, Благодійна організація «Дім Рональда МакДональда Україна», телеканалу М1, VIVA, Авторадіо Україна, Радіо Пʼятниця, NRJ Radio, ТиКиїв, МУЗВАР, Радіо Сільпо, медіа дому NV, UA.NEWS, SWEET.TV, Нова Пошта, Планета Кіно, RadioClub, MEGOGO, усім артистам, технічним службам за титанічний обсяг виконаної роботи, солідарність та професійне розуміння.

Точних нових дат проведення фестивалю наразі немає - рішення щодо майбутніх івентів ухвалюватиметься залежно від безпекової обстановки в столиці. Про подальші плани команда повідомлятиме на офіційних сторінках B-Mall Fest.

Візуали та фото для публікації: B-Mall Fest 2026 скасовано: офіційна позиція організаторів

Контакти для медіа:

Андрій Блінов

PR B-Mall Fest 2026

Тел: 073 403 50 46

Telegram: @andrii_blinov

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