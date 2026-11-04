Qualcomm дала слабший за очікування прогноз прибутку — CNBC

Компанія Qualcomm оприлюднила квартальні результати, що перевищили очікування ринку за виручкою та скоригованим прибутком на акцію, однак її прогноз на поточний квартал виявився слабшим за очікування аналітиків. Про це повідомляє CNBC.

Скоригований прибуток Qualcomm на акцію становив $2,17 за очікуваних $2,16, а виручка — $10,32 млрд проти консенсус-прогнозу LSEG у $10,11 млрд. Водночас компанія прогнозує скоригований прибуток у межах від $2,15 до $2,35 на акцію та виручку від $10,4 млрд до $11,2 млрд у поточному кварталі. Аналітики очікували прибуток на акцію на рівні $2,27 і виручку $10,48 млрд.

Продажі чипів для смартфонів знизилися

Загальна виручка Qualcomm за квартал скоротилася на 8% у річному вимірі. Продажі чипів для смартфонів знизилися на 26% — до $5,14 млрд, що також було нижче за оцінку StreetAccount у $5,21 млрд. Компанія підвищувала ціни у вересні, проте зростання вартості пам’яті змушує виробників смартфонів піднімати ціни на пристрої, що тисне на попит.

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Qualcomm заявила, що бачить послідовне зростання у сегменті смартфонних чипів, а постачання Android-пристроїв у Китаї, за її оцінкою, досягли найнижчого рівня. Водночас компанія прогнозує, що ринок смартфонів у 2027 році залишатиметься без істотного зростання.

Ставка на дата-центри та автомобільний сектор

Генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон повідомив, що дохід компанії від рішень для дата-центрів у кварталі становив $650 млн, переважно завдяки роботам з адаптації продуктів та підключення. Компанія розраховує отримати $5 млрд доходу від цього напряму у 2027 фінансовому році. За словами Амона, попит у сегменті є, але компанія обмежена пропозицією.

Виручка автомобільного підрозділу Qualcomm зросла на 89% у річному вимірі — до $1,99 млрд, перевищивши очікування StreetAccount у $1,66 млрд. Дохід від сегмента інтернету речей зріс на 4%, до $1,88 млрд, а ліцензійний підрозділ QTL скоротив виручку на 7% — до $1,3 млрд. Qualcomm також повідомила про поновлення ліцензійних угод з Apple, Huawei та Transsion.

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