Qualcomm скоротить робочі місця у світі після оцінювання працівників — Channel NewsAsia

Виробник чипів Qualcomm планує скоротити робочі місця в усьому світі після щорічного оцінювання працівників. Повідомлення співробітникам, яких торкнеться рішення, мають почати надсилати в листопаді, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на службову записку, яку переглянуло Reuters.

Скорочення після оцінювання

Генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон назвав майбутній процес скороченням, зосередженим на результативності. За його словами, компанія прагне посилити культуру високої ефективності та реагувати на ситуації, коли працівники стабільно не виправдовували очікувань.

У записці не вказано кількість посад, які мають скоротити. Reuters не зміг одразу встановити масштаб майбутніх звільнень, а Qualcomm не надала негайного коментаря у відповідь на запит агентства.

Пріоритети бізнесу

Станом на вересень 2025 року Qualcomm мала близько 52 тисяч працівників у світі, більшість із яких працювали на повну ставку. Фінансовий рік компанії зазвичай завершується наприкінці вересня.

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Компанія є одним із найбільших виробників чипів для смартфонів. Цього року вона зіткнулася зі спадом продажів споживчої електроніки, а зростання цін на пам’ять тиснуло на попит на ключових ринках.

У звіті наприкінці липня Qualcomm прогнозувала квартальний прибуток нижче за очікування та заявляла, що дохід від продукції Apple скорочуватиметься швидше, ніж очікували раніше. Водночас компанія розраховує, що до 2027 фінансового року більша частина продажів її чипів припадатиме на напрями поза смартфонами, зокрема на ринок дата-центрів для штучного інтелекту.

Амон зазначив, що під час ухвалення рішень враховуватимуть бізнес-пріоритети, організаційні потреби, навички та експертизу працівників.

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