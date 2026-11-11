Рада продовжила 50% ставку податку на прибуток банків на 2027 рік

0:00 / 0:00

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №15262, який передбачає збереження підвищеної ставки податку на прибуток банківських установ у розмірі 50% на 2027 рік. Рішення підтримали 303 народні депутати, про що повідомив член фінансового комітету парламенту Ярослав Железняк.

Ухвалений документ продовжує дію виняткового заходу воєнного стану, одночасно забороняючи банкам зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих періодів. Норма про 50% оподаткування прибутків банківського сектору вперше була запроваджена за підсумками 2023 року та відновлена у 2026 році (у 2025 році застосовувалася базова ставка 25%).

Джерело: Народний депутат Ярослав Железняк / Інформаційне агентство «Укрінформ».

Верховна Рада почала розглядати бюджет на 2027 рік із 5236 правками.

Раніше бюджетний комітет Верховної Ради підтримав підвищення зарплат військовим.

Читай нас у