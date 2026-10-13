Рада розслідуватиме можливі махінації з майном заводу Арсенал

0:00 / 0:00

Верховна Рада України утворила Тимчасову слідчу комісію для перевірки законності відчуження землі та нерухомості заводу «Арсенал» у Печерському районі Києва. Відповідну постанову № 15556 під час голосування 13 жовтня підтримали 242 народні депутати.

Комісія перевірить управління державним майном, земельні відносини та містобудівні рішення щодо об'єктів підприємства за весь період їх переходу у приватну власність. Раніше у межах слідства встановили, що внаслідок виведення майна заводу через оренду з правом викупу, реалізацію через податкову заставу та поділ земельних ділянок державі було завдано збитків на суму понад 1 млрд грн.

Джерело: сайт Верховної Ради України.

На Львівщині виставили на продаж за $780 тисяч підприємство водопостачання.

Фонд державного майна України виставив на приватизаційний аукціон державне підприємство «Сірка» у Львівській області. Стартова ціна об’єкта — понад 12,6 мільйона гривень, а до його складу входять десятки будівель та понад 2,5 тисячі гектарів земельних ділянок.

Читай нас у