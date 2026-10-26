Реальний ВВП Китаю зріс на 4,5% у третьому кварталі — Fortune

У Китаї реальний валовий внутрішній продукт у третьому кварталі 2026 року зріс на 4,5% у річному вимірі. Це трохи вище за консенсус-прогноз у 4,4%, зазначила економістка Goldman Sachs Хуей Шань, повідомляє Fortune.

Промисловість і споживання

За оцінкою Шань, показники економічної активності у вересні також виявилися сильнішими, ніж очікували аналітики. Зростання промислового виробництва прискорилося до 5,5% у річному вимірі, а роздрібні продажі перевищили прогнози.

Вона вважає, що ціль Китаю щодо зростання економіки на 4,5–5% у 2026 році є досяжною. Для порівняння, темпи зростання ВВП США у першому та другому кварталах становили 2,5% і 2,2% відповідно, за даними Бюро економічного аналізу США, наведеними виданням.

Водночас США залишаються найбільшою економікою світу, а ВВП на душу населення там істотно вищий. Міжнародний валютний фонд оцінює цей показник у Китаї в 15 370 доларів, а у США — понад 95 000 доларів.

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Дефіцит і торгівля

Шань зазначила, що фіскальні дані Китаю свідчать про фактичне посилення фіскальної політики. За перші дев’ять місяців року сукупні доходи загального бюджету та керованих державою фондів зросли на 1,4% у річному вимірі, тоді як видатки скоротилися на 3,5%.

За оцінкою Goldman Sachs, розширений фіскальний дефіцит Китаю скоротився з 11% ВВП у грудні 2025 року до 9,4% ВВП у вересні 2026 року за ковзною 12-місячною оцінкою. Банк знизив прогноз цього показника на весь 2026 рік до 10% ВВП із попередніх 11,5%, хоча очікує помітнішого фіскального пом’якшення у четвертому кварталі.

На тлі торговельного протистояння зі США китайський уряд повідомив, що експорт країни у вересні зріс на 36,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року — найшвидшими темпами від лютого. За даними Peterson Institute for International Economics станом на серпень, китайські мита на американський експорт становили 31,9%, а американські тарифи на китайський імпорт — 35,2%.

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