Регулятор Австралії подав позов проти 12 виробників яєць — ABC News Australia

Австралійська комісія з питань конкуренції та захисту прав споживачів (ACCC) подала до Федерального суду цивільний позов проти 12 виробників і постачальників яєць. Регулятор стверджує, що компанії, серед яких найбільший оптовий постачальник яєць Sunny Queen, щонайменше з жовтня 2020 року координували рішення щодо виробництва та постачання продукції, повідомляє ABC News Australia.

Звинувачення регулятора

За даними ACCC, учасники справи узгоджували обсяги виробництва, дистрибуцію, плани розширення та вибракування, щоб реагувати на ймовірний надлишок яєць на ринку. На думку регулятора, така поведінка могла істотно послаблювати конкуренцію протягом багатьох років.

Позов також стосується придбання нерухомості в Піттсворті, штат Квінсленд. ACCC вважає, що Sunny Queen, Doug Hall Poultry та McLean Farms координували купівлю об'єкта, аби не допустити його придбання конкурентним постачальником яєць.

Регулятор також стверджує, що Sunny Queen обмежувала обсяги яєць, які її конкурент Kinross Farm міг продавати клієнтам, і перешкоджала йому постачати продукцію мережам Coles, Woolworths, Aldi, Metcash і Costco.

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Позиція Sunny Queen

Sunny Queen займає приблизно третину австралійського ринку постачання яєць роздрібним мережам. Компанія має складські та дистрибуційні потужності у штатах Квінсленд, Новий Південний Уельс, Вікторія, Південна Австралія та Західна Австралія.

Представник Sunny Queen заперечив усі звинувачення та заявив, що компанія повністю співпрацювала з ACCC під час розслідування. У Sunny Queen повідомили, що мають намір захищатися в суді, а робота бізнесу триватиме у звичайному режимі. За словами компанії, претензії пов'язані з умовами угод із її акціонерами та головними постачальниками яєць у Квінсленді й Вікторії.

Це перша справа ACCC щодо ймовірної узгодженої практики відтоді, як заборону на неї запровадили у 2017 році. Така практика передбачає співпрацю конкурентів, що виходить за межі незалежного реагування компаній на ринкові умови.

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