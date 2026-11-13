Регулятор дозволив власникам Нової пошти купити банк

Національний банк України надав дозвіл співвласникам «Нової пошти» (група Nova) Володимиру Поперешнюку та В’ячеславу Климову спільно отримати опосередкований контроль над 100% статутного капіталу банківської установу. Через низку компаній групи бізнесмени також отримають «БТА Банк».



Відповідне рішення ухвалило правління НБУ 12 листопада 2026 року за результатами всебічного аналізу пакетів документів заявників.

У Нацбанку зазначили, що придбання «БТА Банку» буде початком для реалізації планів власників групи Nova щодо створення банку фінансової інклюзії.

Наразі контролером «БТА Банку» є громадянин Казахстану Кєнєс Ракішєв, який опосередковано володіє 100% статутного капіталу банку.

Про це повідомили у Нацбанку.

Нагадаємо, що раніше Нацбанк відмовив громадянину Республіки Білорусь Миколаю Воробью у погодженні набуття істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу АТ «БТА Банк».