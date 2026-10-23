Регулятор Фінляндії зупинив підготовчі роботи Google для датацентрів — Fortune

Фінський орган ліцензування та нагляду зобов’язав дочірню компанію Google Tuike Finland призупинити всі екологічно значущі підготовчі роботи на майданчиках майбутніх датацентрів у Мухосі та Каяані. Роботи мають бути зупинені до завершення необхідної процедури оцінки впливу проєктів на довкілля, повідомляє Fortune.

Роботи до екологічної оцінки

За даними The Guardian, які наводить Fortune, рішенню передувала вирубка орієнтовно 250 тисяч дерев у Мухосі. Регулятор заявив, що на територіях проєктів уже провели масштабні підготовчі роботи: вирубували дерева, знімали верхній шар ґрунту, будували дороги й майданчики для зберігання матеріалів, змінювали дренажні канави та водопропускні труби, а також облаштовували систему відведення дощових вод.

На думку відомства, ці дії змінюють довкілля та створюють наслідки, виявлення й оцінка яких є ключовою метою процедури оцінки впливу на довкілля. Водночас обмеження не поширюється на планування, вимірювання, дослідження ґрунтів та інші роботи з незначним і легко оборотним впливом.

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Інвестиції та громадська ініціатива

Майданчики в Мухосі та Каяані входять до оголошеної у вересні інвестиції Google у фінську інфраструктуру штучного інтелекту обсягом 13 млрд євро. Компанія назвала цей проєкт найбільшою одноразовою інвестицією в Європі. Google вже має датацентр у фінському місті Хаміна, відкритий 2011 року на території колишньої паперової фабрики.

Понад 96 тисяч людей підписали громадську ініціативу щодо посилення контролю над датацентрами. Її автори пропонують запровадити спеціальний збір для датацентрів та контролювати, щоб їхня діяльність не загрожувала надійності електропостачання і не впливала негативно на ціни та доступність електроенергії для споживачів й інших галузей. Google не надала Fortune коментаря у відповідь на запит видання.

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