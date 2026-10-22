Банк Англії та Управління з фінансового нагляду Великої Британії (FCA) запропонували послабити правила, запроваджені після фінансової кризи 2008 року для посилення персональної відповідальності керівників фінансових компаній. Зміни мають звільнити близько 140 тисяч працівників фінансового сектору від додаткових перевірок.

Менше щорічних перевірок

За даними The Guardian, щороку та перед переходом на нові посади підтверджувати відповідність критеріям професійної придатності надалі повинні будуть лише найвищі керівники компаній, зокрема генеральні та фінансові директори.

Пропозиції мають істотно зменшити кількість посад, для яких вимагатимуть посиленої перевірки. Чинний режим відповідальності старших менеджерів запровадили в середині 2010-х років після суспільного обурення наслідками банківської кризи 2008 року. Спочатку він поширювався на банки, а згодом — на всі компанії фінансового сектору, включно з компаніями з управління активами та хедж-фондами.

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Нові правила звітності

Регулятори також пропонують послабити вимоги до повідомлень про неналежну поведінку працівників нижчого рівня. Компаніям більше не доведеться звітувати про перші попередження або порушення, що мають обмежене значення для цілей нагляду, наприклад запізнення чи перервані дзвінки.

Натомість FCA та Банк Англії хочуть отримувати інформацію про серйозні порушення, остаточні попередження та звільнення. Первинні випадки неналежної поведінки все одно мають доводити до відома вищого керівництва компаній, зокрема генеральних і фінансових директорів.

Регулятори оцінюють, що скасування «непотрібних обтяжень» заощадить бізнесу близько 2 млрд фунтів стерлінгів протягом десяти років. Витрати Банку Англії та FCA, за їхніми оцінками, скоротяться на 11,5 млн і 229 млн фунтів стерлінгів на рік відповідно. Вони також заявили, що високі стандарти індивідуальної відповідальності та поведінки залишаться незмінними, зокрема щодо відповідальності за порушення, які впливають як на роботодавців, так і на суспільство.

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