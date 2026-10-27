Рейнольдс заявив, що Британія та ЄС шукають рішення щодо Made in Europe — Cyprus Mail

Міністр у справах бізнесу Великої Британії Джонатан Рейнольдс заявив, що Лондон і Європейський Союз шукають рішення щодо занепокоєнь навколо запропонованих ЄС правил Made in Europe. Ініціатива стала джерелом невизначеності для британських виробників та інвесторів, повідомляє Cyprus Mail.

Робота над правилами

За словами Рейнольдса, між британським урядом та ЄС триває значна робота, оскільки бізнес прагне більшої ясності щодо запропонованих заходів. Правила мають надавати перевагу товарам, виробленим у Європі, у державних закупівлях, аукціонах і програмах субсидій.

Ініціатива стосується, зокрема, електромобілів, батарей та інших чистих технологій. Рейнольдс в ефірі Sky News сказав, що сторони працюють над розв'язанням цього питання.

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Можливий компроміс

Запропоновані правила можуть особливо вплинути на автомобільну промисловість Великої Британії. Вони є частиною ширших зусиль ЄС зі зменшення залежності від дешевого імпорту, зокрема з Китаю.

Раніше цього місяця Reuters повідомило, що Франція та Німеччина обговорюють компроміс, за якого Велику Британію можуть визнати надійним партнером у межах схеми. Умовою може бути узгодження британських тарифів щодо Китаю з тарифами ЄС. Остаточна пропозиція потребуватиме схвалення урядів держав ЄС та Європейського парламенту.

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