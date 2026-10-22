Rengo встановило орієнтир підвищення зарплат на 6% у Японії — Channel NewsAsia

Найбільше профспілкове об’єднання Японії Rengo оприлюднило нову політику щодо щорічних переговорів про зарплати у 2027 році. Організація встановила орієнтир підвищення оплати праці на 6%, водночас мінімальним показником має залишатися зростання щонайменше на 5%, повідомляє Channel NewsAsia.

Новий орієнтир для переговорів

Rengo, яка представляє близько 7 млн працівників, пояснила, що ціль у 6% має показати: підвищення на 5% слід вважати нижньою межею, а не цільовим рівнем. Новий орієнтир передбачає, зокрема, підвищення базової зарплати на 4%.

У попередні роки об’єднання закликало домагатися підвищення зарплат щонайменше на 5%. За даними Rengo, японські працівники впродовж останніх трьох років отримували середнє підвищення понад 5% на тлі постійного дефіциту робочої сили.

Водночас новий показник не обов’язково означає істотне збільшення фактичних вимог профспілок. Під час раунду переговорів 2026 року членські організації Rengo вимагали середнього підвищення на 5,94%, а фактичне середнє зростання становило 5,01%.

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Очікування щодо інфляції

Економісти очікують, що підсумкові домовленості про зарплати у 2027 році загалом залишаться близькими до рівня приблизно 5%. Старший економіст Bank of America Securities Japan Такаясу Кудо пов’язав це з хронічною нестачею працівників, стабільними прибутками компаній і скороченням частки трудових доходів.

Головний економіст Mizuho Research Institute Наокі Хатторі вважає, що підвищення приблизно на 5% може бути оптимальним рівнем і для працівників, і для Банку Японії. На його думку, значніше зростання виплат може спонукати компанії активніше перекладати витрати на оплату праці у ціни та посилити ризик інфляції вище цільового рівня Банку Японії у 2%.

Rengo також уперше визначило середньострокову мету: до 2030 року зарплати мають зрости на 15% від поточного рівня. Організація планує формально затвердити політику щодо переговорів 2027 року в грудні, після чого окремі профспілки сформують власні вимоги. Зазвичай великі японські компанії відповідають на них у березні.

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