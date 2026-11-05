Rheinmetall знизила прогноз на 2026 рік через затримки контрактів — CNBC
Німецький оборонний концерн Rheinmetall вдруге за три місяці знизив фінансовий прогноз на 2026 рік через затримки військових контрактів і постачань артилерійських боєприпасів. Після повідомлення компанії її акції на початку торгів втратили 13%, повідомляє CNBC.
Нові очікування компанії
Тепер Rheinmetall прогнозує продажі на рівні близько 13,2 млрд євро у 2026 році. Раніше компанія очікувала показник у межах від 13,7 млрд до 14,2 млрд євро. Прогноз операційної маржі також знижено — приблизно до 18,5% проти раніше очікуваних 19%.
Компанія пояснила перегляд прогнозу затримками у проєкті Arminius Boxer для німецьких військових, введення якого в експлуатацію тепер очікують наступного року. Також на прогноз вплинули затримки під час приймальних випробувань артилерійських боєприпасів.
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Результати за третій квартал
Попри зниження прогнозу, Rheinmetall повідомила про поліпшення квартальних результатів. Продажі у третьому кварталі зросли на 32% у річному вимірі — до 3,15 млрд євро, а операційний прибуток підвищився на 62%, до 553 млн євро.
Обсяг нових замовлень становив 2,89 млрд євро, а портфель замовлень компанії наприкінці третього кварталу досяг 78 млрд євро. Аналітики RBC назвали оновлений прогноз негативним, пославшись на невизначеність щодо термінів, масштабу та впливу програми Boxer на середньострокові очікування компанії.