Ритейлери ОАЕ пообіцяли стримувати ціни на базові продукти — The National

Ритейлери та виробники в Об’єднаних Арабських Еміратах заявили, що обмежуватимуть підвищення цін на базові товари та забезпечуватимуть наявність продукції на полицях на тлі перебоїв у регіональних поставках. Як повідомляє The National, війна з Іраном, що розпочалася 28 лютого, спричинила порушення логістики через фактичне закриття Ормузької протоки для комерційного судноплавства.

Компанії беруть частину витрат на себе

Директор із власних торгових марок Lulu Group International Шамім Сайнуллабдін заявив, що мережа, яка має понад 100 торгових точок в ОАЕ, дотримуватиметься урядових настанов і не підвищуватиме ціни на основні продовольчі товари. За його словами, компанія поглинає частину додаткових витрат, а для прискорення доставок почала фрахтувати окремі судна замість спільних вантажних перевезень з іншими компаніями.

Голова Al Ain Farms Group Тарек Аль-Хосані повідомив, що виробник ще до початку війни підготував резервні варіанти постачання. Вони передбачали використання порту Фуджейра, співпрацю з постачальниками із Саудівської Аравії та інших сусідніх країн, а також авіаперевезення. Додатковим резервом стали стратегічні запаси кормів та інших матеріалів для виробництва.

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Інфляція та контроль цін

За даними Статистичного центру Дубая, продовольча інфляція у вересні становила 8,05% проти 7,39% місяцем раніше. Аналітикиня інвестиційної платформи eToro Нагам Хассан зазначила, що покупці частіше обирають доступніші товари під власними марками супермаркетів і витрачають менше під час кожного візиту до магазину.

У квітні уряд ОАЕ запустив платформу моніторингу цін на товари першої необхідності. Вона відстежує зміни цін на 8 343 товари у 525 магазинах 13 великих ритейлерів. Влада також посилила перевірки після зростання попиту на необхідні товари на початку війни: за перші два тижні провели понад 7 тисяч інспекцій. Ціни на кулінарну олію, яйця, молочні продукти, рис, цукор, м’ясо птиці, бобові, хліб і пшеницю не можуть бути підвищені без погодження Міністерства економіки і туризму та національного комітету з оцінювання продовольчих витрат.

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