Riyadh Air перенесла рейси з Ер-Ріяда до Ель-Касіма — AeroTime

Авіакомпанія Riyadh Air перенесла виконання рейсів із Міжнародного аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, до Міжнародного аеропорту Ель-Касім. Перевізник відновлює польоти після атак хуситів, повідомляє AeroTime.

Які рейси перенесли

Із 25 жовтня 2026 року з Ель-Касіма замість Ер-Ріяда мають вилітати рейси Riyadh Air до Каїра, Дакки, Джидди, лондонського аеропорту Хітроу, Лахора та Ісламабада. Для пасажирів з Ер-Ріяда до нового аеропорту відправлення перевізник обіцяє безкоштовний автобусний трансфер. Поїздка, за даними компанії, триватиме понад три години.

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Робота аеропорту столиці

25 жовтня Міжнародний аеропорт імені короля Халіда заявив про відновлення роботи: термінал 1 призначили для внутрішніх рейсів, а термінал 2 — для міжнародних. За даними AeroTime, після атаки на аеропорт 10 жовтня, унаслідок якої загинули 12 людей, рейси з Ер-Ріяда призупиняли або вони підпадали під урядові обмеження.

Того ж дня влада Саудівської Аравії повідомила про перехоплення та знищення десяти балістичних ракет, які хусити запустили в напрямку південного регіону країни. Раніше саудівська сторона також заявляла про перехоплення ракети, що прямувала на Ер-Ріяд.

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