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Британський виробник преміальних автомобілів представив унікальний набір для нард, розроблений підрозділом Bespoke Collective. Виріб створений як пряме відсилання до класичної моделі Rolls-Royce Wraith 1938 року, яка вже мала інтегровану ігрову дошку.

На розробку аксесуара пішов понад рік. Центральним елементом набору стала складна алюмінієва петля, виточена з цільної металевої заготовки, відполірована та анодована вручну. На шарнірі закріплена мініатюрна статуетка «Дух екстазу», яка завдяки системі самоцентрування завжди залишається у вертикальному положенні.

Поверхню ігрової дошки оздоблено шпоном горіхового дерева з підгонкою волокон під кутом 55 градусів, а трикутники виконані в техніці маркетрі з королівського горіха та димчастого евкаліпта. Внутрішню оббивку та захисний чохол виготовили з фірмової грубозернистої шкіри відтінків Sunrise і Sunset, яка використовується в інтер'єрах авто з Гудвуда. Гральні фішки та кубики виточили з надміцного композиту з бокситом.

Вартість ексклюзивного виробу виробник не розголошує, проте замовити його можна виключно через офіційні бутики Private Office або дилерські центри марки.

Джерело: Motor1.com.

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