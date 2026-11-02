Російські компанії зберігають права майже на 1,3 тисячі торговельних марок в Україні

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Станом на 1 жовтня 2026 року в Україні залишалися чинними 1299 торговельних марок, власниками яких є російські компанії або громадяни РФ. Ще 312 марок мають серед співвласників білоруські компанії чи громадян Білорусі. Про це свідчить дослідження YouControl.

Аналітики звернули увагу, що серед російських власників є компанії, пов’язані із санкціями. Зокрема, підсанкційному «Єврохіму» належать п’ять торговельних марок, а «Атомному енергопромисловому комплексу» – шість.

Дослідження охоплює не лише українських та іноземних власників торговельних марок, а й корпоративні зв’язки між ними. Зокрема, YouControl виявив 163 українські компанії – власники торговельних марок, які мають санкційні зв’язки. Йдеться про випадки, коли під санкціями перебувають самі компанії або пов’язані з ними акціонери, учасники, бенефіціари чи керівники.

Загалом українським власникам належать 78% чинних торговельних марок – 182 778. Серед іноземних власників найбільше марок зареєстровано за компаніями та громадянами зі США – 13 155. Далі йдуть Кіпр із 4515 торговельними марками, Швейцарія – із 4090 та Велика Британія – із 3254.

Аналітики пояснюють помітну присутність Кіпру, зокрема, використанням іноземних холдингових компаній. За ними кінцевими бенефіціарами можуть залишатися громадяни України.

Окремо дослідження показало, що 4774 компанії – власники торговельних марок пов’язані з 2030 корпоративними групами. Серед них найбільше компаній входять до груп СКМ – 64, «Приват» – 60, Dragon Capital – 34, «Істван» і Group DF – по 30.

Дані дослідження свідчать про те, що реєстрація торговельної марки в Україні не обов’язково означає, що її власник є українською компанією або не має зв’язків із Росією чи підсанкційними особами.

Нагадаємо, українські компанії під санкціями РНБО продовжують заробляти великі гроші.

До цього РНБО запровадила мораторій на перевірки бізнесу.

РНБО ухвалила рішення про конфіскацію понад 1,5 тисячі російських вагонів на користь України.

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