Роздрібні продажі у Великій Британії впали на 0,4% у вересні — The Guardian

У Великій Британії обсяг роздрібних продажів у вересні зменшився на 0,4% порівняно з попереднім місяцем. Це падіння виявилося істотнішим за очікування економістів, які прогнозували скорочення на 0,1%, повідомляє The Guardian з посиланням на Управління національної статистики.

Слабкі продажі одягу онлайн

Зниження зафіксували майже в усіх сегментах роздрібної торгівлі. Найбільше скоротився обсяг позамагазинних продажів, які переважно охоплюють онлайн-торгівлю, — на 2,2%. Продажі в магазинах текстилю, одягу та взуття зменшилися на 0,9%, у продавців товарів для дому — на 0,5%, а в супермаркетах — на 0,4%.

На показники, зокрема, вплинули слабкі онлайн-продажі осіннього та зимового одягу через незвично теплу погоду. Водночас обсяг покупок в універмагах зріс на 0,2% — це був єдиний сектор зі зростанням, якщо не враховувати пальне.

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Продажі пального зросли

Обсяг проданого автомобільного пального у вересні підвищився на 2,2% за місяць, попри рекордно високі ціни на заправках. У грошовому вимірі продажі пального зросли на 6,1%, що стало найбільшим місячним приростом від березня, коли показник становив 10,9%.

Якщо виключити вплив пального, роздрібні продажі скоротилися на 0,7%, тоді як ринок очікував зниження на 0,1%. Дані за серпень статистичне відомство переглянуло у бік підвищення: місячне зростання становило 0,7% замість раніше оцінених 0,5%. У підсумку квартальний обсяг продажів зріс на 0,7% у річному вимірі.

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