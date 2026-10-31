S&P погіршило прогноз Meta через витрати на ШІ — Channel NewsAsia

Рейтингове агентство S&P Global Ratings змінило прогноз для Meta Platforms зі «стабільного» на «негативний», пославшись на значну невизначеність щодо капітальних витрат компанії та її вільного операційного грошового потоку. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Витрати на інфраструктуру ШІ

Meta вкладає кошти в сучасні чипи та центри обробки даних, щоб активніше конкурувати з лідерами ринку штучного інтелекту. У S&P зазначили, що ці витрати послаблюють історично сильний вільний грошовий потік компанії.

За оцінкою агентства, можливості Meta монетизувати інвестиції у ШІ обмеженіші, ніж у її конкурентів. У S&P також заявили, що поки незрозуміло, коли нові джерела доходу зможуть забезпечити суттєвий внесок, який перевищуватиме зростання витрат у найближчі роки.

Прогнози щодо грошового потоку

Минулого тижня Meta спрогнозувала річні капітальні витрати на рівні від 135 млрд до 145 млрд доларів. Перед цим компанія повідомила про дефіцит вільного грошового потоку на 2,12 млрд доларів у третьому кварталі, тоді як роком раніше цей показник був додатним.

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S&P очікує, що дефіцит вільного операційного грошового потоку Meta становитиме 39 млрд доларів у 2026 році та 71 млрд доларів у 2027-му. За прогнозом агентства, високі капітальні витрати можуть зберігати цей показник від’ємним і після 2028 року.

Боргове навантаження

У S&P допускають, що коефіцієнт боргового навантаження Meta може перевищити 1,0 вже у 2027 році. Це є порогом агентства для кредитного рейтингу емітента на рівні AA-.

Компанія також повідомила про намір продати акції на 97,5 млрд доларів, щоб залучити кошти на публічних ринках для розширення інфраструктури ШІ. У позабіржових торгах у п’ятницю акції Meta майже не змінилися, а за тиждень втратили понад 4%, продовживши серію з п’яти тижневих знижень поспіль.

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