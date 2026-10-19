S&P заявило про можливі нерозкриті ШІ-зобов’язання техногігантів — Channel NewsAsia

У Лондоні S&P Global заявило, що найбільші технологічні компанії світу, ймовірно, мають більше пов’язаних зі штучним інтелектом зобов’язань, ніж відображено у відкритій звітності. Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, керівник напряму цифрової інфраструктури S&P Global Марк Хабіб пов’язав це з фінансовими схемами, за яких гіперскейлери фактично гарантують масштабне будівництво дата-центрів або зобов’язання менших ШІ-компаній.

Зобов’язання поза звітністю

За словами Хабіба, S&P Global не має повної видимості щодо таких зобов’язань, якщо самі компанії їх не розкривають або якщо рейтингове агентство не оцінює угоди, у межах яких ці зобов’язання можуть виникати. Агентство не назвало оцінки додаткового боргу, який взаємопов’язані схеми фінансування можуть додати до балансів компаній.

Ключовим ризиком для кредитних рейтингів гіперскейлерів, за оцінкою Хабіба, залишається ймовірність того, що очікуваний прибуток від інвестицій у ШІ не матеріалізується. Водночас боргові інструменти постачальників ШІ-інфраструктури та компаній сегмента neocloud, зокрема CoreWeave, яку підтримує Nvidia, останніми тижнями зазнавали дедалі сильнішого тиску через занепокоєння масштабами запозичень.

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Витрати на дата-центри

S&P Global очікує, що шість найбільших американських гіперскейлерів — Amazon, Microsoft, Alphabet, Oracle, Meta та SpaceX — витратять понад 7 трлн доларів на дата-центри й інші пов’язані зі ШІ капітальні інвестиції у 2025–2030 роках. За прогнозом агентства, їхній вільний грошовий потік залишатиметься від’ємним щонайменше до наступного року.

У липні S&P Global знизило рейтинг Oracle до BBB-, найнижчого рівня інвестиційного класу, пославшись на витрати компанії на ШІ та невизначений шлях до прибутковості. Хабіб також зазначив, що нині агентство не бачить суттєвої розбіжності між ринковою оцінкою ризиків і кредитними рейтингами, яка вимагала б їхньої зміни. Така оцінка може змінитися, якщо обсяг інвестицій стане нестійким або конкуренція надто посилить тиск на доходи компаній.

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