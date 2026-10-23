SAA виплатить частині працівників зарплату до 31 жовтня — TimesLIVE

У ПАР державна авіакомпанія South African Airways (SAA) повідомила працівникам про поетапну виплату зарплат за жовтень. За даними TimesLIVE, наземний персонал і бортпровідники отримають кошти у звичайний день виплати — 27 жовтня. Пілотам зарплату мають перерахувати 28 жовтня, менеджерам і спеціалістам — 30 жовтня, а керівникам — 31 жовтня.

Повідомлення для персоналу

Виконувач обов’язків директора SAA з персоналу Лоуренс Еразмус розіслав співробітникам повідомлення про змінений графік. В авіакомпанії перепросили за незручності та зазначили, що працівники можуть звернутися до HR-бізнес-партнерів, щоб отримати лист для банку з підтвердженням нової дати виплати.

Неназване джерело TimesLIVE, обізнане із ситуацією, заявило, що подібна затримка вже сталася у вересні: зарплати за той місяць виплатили приблизно 2 жовтня. Це твердження не має незалежного підтвердження в матеріалі.

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Позиція авіакомпанії

Речник SAA Мфіло Дламіні заявив, що керівництво обговорило ситуацію з персоналом, а вжиті заходи мають підтримати сталість бізнесу та можливість продовжувати роботу. За його словами, більшість співробітників отримають кошти у звичайний день виплати — 27 жовтня, а виплати іншим затримаються лише на один або два дні.

Дламіні пов’язав тиск на ліквідність із нестабільною ситуацією в авіації та зростанням операційних витрат, зокрема на паливо. У середньостроковій бюджетній заяві Національного казначейства ПАР зазначено, що у серпні уряд надав SAA гарантію на 1 млрд рандів для фінансування нагальних потреб в оборотному капіталі. Ще 223 млн рандів державних гарантій пов’язані зі зобов’язаннями за невикористаними квитками та корпоративними акредитивами.

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