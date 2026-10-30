Samsung Electronics придбає 10,16% TCL CSOT за $950 млн — Korea Herald

Samsung Electronics придбає у Samsung Display весь пакет акцій китайського виробника дисплейних панелей TCL CSOT. Йдеться про 10,16% акцій вартістю приблизно 1,27 трлн вон, або $950 млн, повідомляє Korea Herald.

У регуляторному повідомленні Samsung Electronics зазначила, що метою угоди є зміцнення стратегічної співпраці. Передання пакета переведе інвестицію в межах групи безпосередньо до Samsung Electronics, яка потребує стабільних постачань LCD-панелей для споживчої електроніки.

Постачання LCD-панелей

Угода може посилити позиції Samsung Electronics у переговорах із TCL CSOT щодо постачання панелей. Компанія використовує LCD-дисплеї у телевізорах, побутовій техніці та мобільних пристроях.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зокрема, LCD-панелі застосовують у QLED-телевізорах Samsung із технологією квантових точок, а також у деяких смартфонах початкового рівня серії Galaxy A.

Перехід Samsung Display до OLED

Samsung Display отримала акції TCL CSOT у 2020 році в межах продажу заводу з виробництва LCD-панелей у китайському Сучжоу. На той час компанія згортала LCD-виробництво в Китаї. Продаж пакета Samsung Electronics означає 50-відсоткову дохідність від початкової інвестиції.

Для Samsung Display операція означає продаж активу, який став менш важливим після виходу компанії з виробництва LCD-панелей і переходу до високоякісних OLED-дисплеїв. TCL CSOT є великим китайським виробником дисплеїв, який має кілька ліній виробництва LCD-панелей.

Читай нас у