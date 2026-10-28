SAP замінює дорогі моделі ШІ та очікує понад €2 млрд ефекту — Channel NewsAsia

SAP замінює частину дорогих моделей штучного інтелекту, які використовує у своїх продуктах, дешевшими альтернативами. Компанія очікує, що протягом наступних двох років це забезпечить понад 2 млрд євро вигоди від підвищення ефективності, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Заміна моделей

Фінансовий директор SAP Домінік Асам заявив Reuters, що компанія прибрала деякі з найдорожчих ШІ-моделей із продуктів, зокрема внутрішнього асистента для консультування. Їх замінили менш витратними рішеннями в завданнях, де якість роботи залишалася на належному рівні.

SAP використовує понад 70 моделей штучного інтелекту від постачальників, серед яких OpenAI, Anthropic і Google. За словами Ассама, компанія дедалі частіше обирає найдешевшу модель, здатну виконати завдання відповідно до потрібного стандарту.

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Витрати та вимоги клієнтів

У SAP зазначили, що метою є збереження здорової рентабельності зі зростанням масштабів використання технологій, а не абсолютне скорочення витрат на ШІ. Загальні видатки компанії на штучний інтелект, як очікується, все одно зростатимуть разом із поширенням таких інструментів.

На відміну від багатьох постачальників ШІ, SAP стягує з клієнтів плату за виконані завдання, а не за обчислювальні ресурси для формування відповідей. Нижча вартість роботи моделей може поліпшити прибутковість компанії. Водночас державні установи та компанії з регульованих галузей дедалі частіше висувають вимоги щодо походження моделей, а європейські клієнти частіше запитують локальні рішення.

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