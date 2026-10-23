Saudi Aramco може продати активи в Польщі — RMF24

Saudi Aramco розглядає можливість скорочення своєї присутності в Польщі та продажу частини активів, зокрема частки в Гданському нафтопереробному заводі. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на газету Rzeczpospolita.

Можливий продаж Aramco Fuels Poland

За даними видання, остаточних рішень ще не ухвалили, однак інформацію про можливе обмеження діяльності саудівського концерну в Польщі нібито підтвердили кілька незалежних джерел у галузі.

Saudi Aramco, як стверджується, доручила інвестиційному банку JPMorgan Chase оцінити ринок для потенційного продажу активів. Також уже сформували короткий список із трьох компаній, зацікавлених у придбанні польських активів саудівського концерну.

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Розглядають два сценарії: повний вихід Saudi Aramco з польського ринку або продаж компанії Aramco Fuels Poland. Другий варіант, за інформацією Rzeczpospolita, вважають імовірнішим. Минулого року Aramco Fuels Poland отримала 18,2 млрд злотих виручки.

Регулювання ESG

Співрозмовники газети пов'язують можливий перегляд активів із новими правилами Європейського Союзу у сфері ESG — екологічних і соціальних стандартів та корпоративного управління. Посилення вимог у цій сфері може спонукати концерн до продажу частини активів.

Потенційна угода в Польщі також відповідала б глобальному перегляду портфеля Saudi Aramco. Reuters оцінював вартість активів, які компанія аналізує для можливих рішень, у 50 млрд доларів. До них належать не лише паливні підприємства, а й частки в сірчаних компаніях, експортних терміналах, енергетичній та водній інфраструктурі, а також нерухомості.

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