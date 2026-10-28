Саудівська Bahri збільшила квартальний чистий прибуток до $1,36 млрд — OilPrice

У Саудівській Аравії судноплавна компанія Bahri повідомила про чистий прибуток у $1,36 млрд, або 5,1 млрд саудівських ріялів, за третій квартал. Це вдесятеро більше, ніж $137 млн, або 513 млн ріялів, за аналогічний період 2025 року, повідомляє OilPrice.

Порівняно з другим кварталом чистий прибуток Bahri зріс на 85%. Компанія пов'язала результат передусім із показниками підрозділу Bahri Oil, активізацією операційної діяльності та вищими світовими ставками фрахту.

Зростання доходів Bahri Oil

Виручка підрозділу Bahri Oil у третьому кварталі збільшилася на $3,2 млрд, або 12 млрд ріялів, порівняно з таким самим кварталом роком раніше. Проти попереднього кварталу дохід цього напряму зріс на $2,3 млрд, або 8,6 млрд ріялів.

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Танкери Bahri перевозять більшу частину саудівської нафти, що експортується. За даними компанії, її доходи зросли в усіх бізнес-підрозділах, але Bahri Oil продемонстрував найвищий результат.

Ставки на перевезення

Загальна виручка Bahri зросла більш ніж на 500% у річному вимірі — до $3,9 млрд, або 14,8 млрд ріялів. У другому кварталі цей показник становив $1,7 млрд, або 6,3 млрд ріялів.

За даними видання, тривале порушення судноплавства в Ормузькій протоці наприкінці третього кварталу підняло ставки нафтоналивних танкерів до рекордних рівнів. Перевалка нафти з судна на судно в Оманській затоці затримує великі нафтові танкери на тижні, обмежуючи їхню доступність на інших ключових маршрутах, зокрема між узбережжям Мексиканської затоки США та Азією.

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