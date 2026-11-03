Schaeffler планує скоротити 3460 робочих місць у Європі та закрити 4 заводи — Der Spiegel

Німецький виробник автокомпонентів і промисловий постачальник Schaeffler оголосив про нову програму економії, яка передбачає скорочення 3460 робочих місць у Європі, зокрема 2660 — у Німеччині. Компанія також планує закрити чотири заводи в країні, повідомляє Der Spiegel.

Заплановані в Німеччині скорочення становлять близько 9% від майже 32 тисяч працівників концерну в країні. З урахуванням програм, затверджених раніше, Schaeffler має намір скоротити приблизно 18% своїх робочих місць у Німеччині.

Закриття чотирьох заводів

Компанія планує закрити підприємства в Дортмунді, де працюють 430 людей, і в Морбасі у федеральній землі Рейнланд-Пфальц із 160 працівниками. Обидва заводи виробляють продукцію для двигунів внутрішнього згоряння.

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Також Schaeffler планує закрити майданчики в Берліні та Швальбаху поблизу Франкфурта-на-Майні. У Берліні мають ліквідувати 270 робочих місць. Більшість із приблизно 385 співробітників заводу в Швальбаху планують перевести на підприємство Schaeffler у Франкфурті.

Реструктуризація та зарплати

Концерн має намір реорганізувати та частково скоротити виробництво в Гехштадті, Ерлангені, Швайнфурті, Герцогенаураху, Бюлі, Нюрнберзі та Регенсбурзі. Крім того, працівники, які залишаться, упродовж наступних двох років мають добровільно відмовитися від частини зарплати. У компанії заявили, що без такого «внеску солідарності» скорочення були б іще масштабнішими.

Schaeffler розраховує, що завдяки цим заходам із 2030 року річний фінансовий результат поліпшиться на 300 млн євро. Одноразові витрати на програму економії генеральний директор Клаус Розенфельд оцінив приблизно у 480 млн євро. Концерн пояснив нові рішення автомобільною кризою в Європі, яка потребує подальших структурних змін.

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