Sea планує провести IPO фінансового підрозділу Monee — Channel NewsAsia

Сінгапурська технологічна група Sea Limited планує провести первинне публічне розміщення акцій свого підрозділу фінансових послуг Monee. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на внутрішню записку засновника компанії Форреста Лі, яку переглянуло Reuters.

Плани щодо Monee

Лі заявив працівникам, що вихід Monee на біржу може дати бізнесу фінансових платежів і послуг більше ресурсів та можливостей для подальшого розвитку. Sea не відповіла одразу на запит про коментар щодо цих планів.

Monee працює у Сінгапурі, Індонезії, Малайзії, Таїланді, В'єтнамі, на Філіппінах, Тайвані та в Бразилії. Підрозділ пропонує мобільні гаманці, обробку платежів, кредитні й банківські послуги.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Платформа Sea Cloud

У записці також ідеться про намір Sea запустити Sea Cloud — корпоративну платформу з пріоритетом на використання штучного інтелекту.

Лі надіслав звернення в дев'яту річницю публічного розміщення Sea в Нью-Йорку. За його словами, за цей період квартальний дохід групи зріс більш ніж у 80 разів — до 7,8 млрд доларів США.

Читай нас у