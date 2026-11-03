Сенаторка Воррен запитала McDonald’s про алгоритми цін — Channel NewsAsia

У США сенаторка-демократка Елізабет Воррен та четверо членів Палати представників від Демократичної партії звернулися до генерального директора McDonald’s Кріса Кемпчинські з питаннями щодо використання компанією алгоритмічних інструментів ціноутворення. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Запитання законодавців

Лист датований 2 листопада. Його також підписали конгресмени Грег Касар, Бекка Балінт, Хесус Гарсія та Мері Гей Скенлон. Законодавці послалися на оприлюднений 29 вересня матеріал Reuters, у якому йшлося, що McDonald’s застосовує алгоритми машинного навчання для формування рекомендацій щодо так званої оптимальної ціни кожної позиції меню в окремому ресторані.

За даними Reuters, такі рекомендації частково ґрунтуються на оцінці того, скільки готові платити типові відвідувачі конкретного закладу. Автори листа висловили занепокоєння, що штучний інтелект може спонукати споживачів платити більше, а інструменти ціноутворення можуть полегшувати узгодження дій між франчайзі, які мають конкурувати між собою.

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Позиція компанії та судові позови

Законодавці запитали, чи використовують ці інструменти персональні дані учасників програми лояльності McDonald’s, яким чином франчайзі можуть заохочуватися до їх застосування та яку антимонопольну перевірку провели перед запуском системи. Вони попросили Кемпчинські відповісти до 16 листопада.

McDonald’s не відповіла на запит про коментар щодо листа. Після попередньої публікації Reuters компанія заявляла, що її інструменти не формують рекомендації на основі даних окремих клієнтів, а франчайзі самостійно встановлюють ціни й не зобов’язані користуватися такими рекомендаціями. Троє франчайзі раніше повідомили Reuters, що рекомендації системи збільшили різницю в цінах між розташованими поруч ресторанами.

Останніми тижнями до федерального суду подали два колективні позови споживачів. Позивачі стверджують, що компанія незаконно координує ціни меню у франчайзингових і власних закладах через централізовану алгоритмічну систему. McDonald’s після подання першого позову заявила, що штучний інтелект не встановлює ціну Big Mac чи іншої позиції меню, а рішення щодо вартості ухвалюють франчайзі.

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